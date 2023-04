Turquía ofrece el trasplante de órganos de personas vivas como un reclamo para atraer a turistas sanitarios de distintas partes del mundo, como pudo comprobar el programa Equipo de Investigación en un reportaje realizado en 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Los reporteros visitaron uno de los hospitales líderes en este tipo de intervenciones. Unos 15.000 pacientes piden cita cada año. El cirujano de trasplantes Münci Kalayoglu explicó ante las cámaras que ha realizado cerca de 6.000 operaciones de este tipo. Sus pacientes, según comentó, principalmente acuden desde países de Oriente Medio, el norte de África, Alemania y Estados Unidos.

"El trasplante de órganos de un cadáver no se da mucho -en Turquía- porque no hay tantos donantes" como en España, afirmó el cirujano. "Donde hay necesidad, las personas se arriesgan y se vuelven ciegas. Pero si no existieran órganos, las personas morirían porque no podrían hacerse trasplantes", aseguró, tras ser interpelado sobre las operaciones policiales relacionadas con el tráfico de órganos en el país. Puedes consultar la entrevista completa en el vídeo situado sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.