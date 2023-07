El centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares, en Madrid, es uno de los lugares donde mejor se visualiza la magnitud de las devoluciones que se hacen en España, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Las instalaciones de la multinacional cuentan con 75.000 metros cuadrados en los que el trasiego de camiones es incesante. En cuestión de minutos no paran de entrar vehículos. De hecho, un conductor admite que cada media hora acceden "ocho o diez".

El trabajo es incesante durante las 24 horas del día y una parte de los camiones son para devoluciones. "Sabemos que llevamos mercancía, pero no sabemos el contenido, no sabemos qué es en realidad. Es política de la empresa, le ponen el precinto y una vez puesto no se puede abrir", afirma un camionero.

Equipo de Investigación consigue hablar con otro transportista, pero prefiere hacerlo por WhatsApp para mantenerse en el anonimato.

"Yo llevo currando como camionero para Amazon tres años, o así. Si me pillan que estoy contando esto, no me volvería a dejar entrar", asegura.

Sobre la cantidad de devoluciones, explica que hay "todos los días" y pone como ejemplo su caso personal: "Yo llevo unas 300 o 400 cajas de devoluciones diarias. Yo solo. Imagina a nivel nacional".

El contenido de los paquetes, sin embargo, es un misterio hasta para él mismo: "Yo no puedo ver los productos que se devuelven, solo lo sabemos cuando son televisiones porque se nota por las dimensiones".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.