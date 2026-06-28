Equipo de Investigación destapa las comisiones de Booking: entre el 15% y el 17% por reserva

Sonia Molina, experta en Revenue Management hotelero, explicó a Equipo de Investigación en un programa de 2024 que la irrupción de Booking supuso un antes y un después: "Booking rompió el modelo hotelero".

La irrupción de Booking revolucionó la forma en que hoteles y apartamentos turísticos vendían sus habitaciones. La plataforma no solo transformó los canales de reserva tradicionales, sino que también impulsó la aparición de nuevas especializaciones dentro del sector. Entre ellas destacó el Revenue Management, una disciplina enfocada en optimizar las ventas y maximizar la rentabilidad de los alojamientos.

Sonia Molina, experta en Revenue Management hotelero, explicó a Equipo de Investigación en un programa de 2024 que la labor de estos profesionales consiste en aumentar los ingresos de los establecimientos turísticos. "Nos dedicamos exclusivamente a mejorar las ventas de los establecimientos turísticos y a mejorar la rentabilidad de cada una de las ventas", señaló.

Para Molina, la llegada de Booking marcó un punto de inflexión en el negocio hotelero. "Booking rompió el modelo hotelero", afirmó. La plataforma permitía a hoteles y apartamentos gestionar sus reservas online desde un único canal: los establecimientos publicaban la información de sus instalaciones y los clientes podían reservar directamente a través de la web.

A cambio, Booking cobraba una comisión por cada reserva, que oscilaba entre el 15% y el 17%, en función del programa al que estuviera adherido el alojamiento. Con el tiempo, la dependencia de muchos negocios turísticos hacia la plataforma fue creciendo hasta el punto de que, según Molina, Booking llegó a concentrar entre el 40% y el 80% de sus ventas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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