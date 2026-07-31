La advertencia de un científico sobre los gatos callejeros: "Son la especie invasora más importante después de la rata"

El investigador Christian Gortázar analizó en Equipo de Investigación el crecimiento de las colonias felinas y cuestionó la eficacia del sistema de captura, esterilización y suelta previsto en la ley de bienestar animal.

Los gatos callejeros se han convertido, según el científico Christian Gortázar, en una de las principales especies invasoras en España. Así lo explicó en un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023, donde alertó de las consecuencias que tiene el aumento de felinos sin propietario en las ciudades.

El investigador aseguró que la población felina no confinada "causa impactos negativos que afectan a la habitabilidad en el medio urbano y a la salud pública", situándola como "la especie invasora más importante después de la rata".

Durante la entrevista también cuestionó la ley de bienestar animal al considerar que "representa solo a un sector de la sociedad, al sector animalista". En su opinión, la normativa está enfocada en quienes "piensan en el animal como individuo" y deja en un segundo plano la gestión desde el punto de vista de la biodiversidad.

Gortázar explicó que en España hay "seis millones de gatos de compañía", aunque subrayó que se desconoce el número de ejemplares que viven en colonias felinas. Recordó además que la legislación apuesta por el método de captura, esterilización y suelta (CES) para controlar las poblaciones de gatos sin dueño. Sin embargo, el científico puso en duda la eficacia de este sistema.

*El contenido al que hace referencia esta información pertenece a un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.