El testimonio de un excompañero de celda de Miguel Carcaño: "Todo el mundo le tenía ganas por lo de Marta del Castillo"

¿Dónde está Marta? ¿Quién lo sabe? ¿Miguel Carcaño actuó solo? Son preguntas a las que intentaron dar respuesta en este reportaje de Equipo de Investigación del año 2019, donde el equipo de Glòria Serra contactó con Ángel Sánchez, excompañero de celda de Miguel Carcaño :"Es la persona que más cerca ha estado de él en la cárcel".

"Me lo metieron a mí porque muchos no querían estar con él. No podía salir al polideportivo ni a la piscina porque todo el mundo le tenía ganas por lo que había pasado con Marta", relataba para después asegurar que Miguel Carcaño llegó a recibir agresiones en prisión.

Sánchez confesó ser el "preso de confianza" de Carcaño ."Siempre tenía que comer al lado mía y así estuvo tres años y medio", afirmaba. Una relación que fue más allá de la celda, y así lo demostró enseñando las 44 cartas que llegó a enviarle el asesino confeso de Marta del Castillo: "Él me mandaba y yo le mandaba".

