Tensión más alta, más latidos y mayor rendimiento: un cardiólogo explica los efectos y peligros de las bebidas energéticas en el deporte

Equipo de Investigación es testigo del estudio de un grupo de cardiólogos del hospital HM IMI de Toledo, que analizan los efectos de las bebidas energéticas en el esfuerzo físico. Sus conclusiones, en este vídeo.

'Equipo de Investigación' acompaña a Gabriel, un hombre va a someterse a una prueba en la que un cardiólogo va a medir en tiempo real cómo responde su corazón tras la ingesta de una bebida energética. Hace 24 horas, el paciente pasó por las mismas pruebas, pero sin tomar nada.

Lo primero que detectan los doctores que tiene la tensión más alta que el día anterior. Ha pasado de 134 85 a 162 95.

Después Gabriel se somete a una prueba de esfuerzo físico que incluye dos minutos caminando rápido, tres minutos trotando suave y etapas de un minuto subiendo cada vez más la velocidad.

El paciente afirma que ha notado la diferencia al hacer la prueba con y sin bebida energética. "Estaba más activado, el cuerpo estaba más activo", afirma.

Alejandro Berenguel, cardiólogo deportivo del hospital HM IMI Toledo analiza sus resultados. Además de la tensión un poco más alta, registran que Gabriel tenía entre 15 y 20 latidos más en reposo. Durante el ejercicio, ha llegado hasta los 169, 9 más que el día anterior, y ha corrido a un kilómetro por hora más de velocidad.

Respecto al consumo de bebidas energéticas para el rendimiento deportivo, el doctor Berenguel afirma que "si el sujeto está sano, probablemente no haya ningún problema" en hacerlo. Sin embargo, en el caso de una persona con una enfermedad cardíaca no diagnosticada, como una arritmia, que tome este tipo de bebidas "sin ton ni son" podría enfrentarse a arritmias "peligrosas" e incluso "letales".

"A mí lo que me gustaría es que los grandes deportistas salieran en campañas publicitarias diciendo: 'Si quieres, joven de 14 años, ser como yo, tienes que entrenar mucho, comer muy sano y hacerte revisiones preventivas para saber que estás sano'", señala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.