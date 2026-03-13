La gran mentira de las bebidas energéticas, según un catedrático de Bioquímica: "Ni muchísimo menos te proporcionan energía"

¿Por qué es importante? José Manuel Nicolás, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Murcia, analiza qué contienen realmente las bebidas energéticas. Explica que la taurina "no da energía" y que el efecto viene de la brutal cantidad de cafeína que llevan.

¿Qué contienen realmente las latas de bebida energética que millones de personas consumen cada día? 'Equipo de Investigación' lo analiza junto a José Manuel Nicolás, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Murcia.

El experto señala que, entre sus componentes, encontramos agua carbonatada, acidulantes como el ácido cítrico, correctores de acidez como el citrato de sodio, así como conservadores como el sorbato potásico, colorantes, aromas, guaraná y un antioxidante como el ácido ascórbico.

Sin embargo, para el bioquímico los ingredientes que tienen más "gancho" en las etiquetas son la taurina y la L-Carnitina. En este sentido, desmonta uno de los grandes mitos de las bebidas energéticas: "La taurina no te va a dar energía".

Nicolás muestra el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre la taurina, en el que "se puede leer claramente que ni la taurina ni la L-Carnitina tienen efecto ninguno sobre la salud humana".

Por ello, considera que "el calificativo de energética habría que quitárselo" a estas bebidas que "ni muchísimo menos te proporcionan energía". Es lo que él llama "marketing pseudocientífico", algo que, en su opinión, es malo.

Si no es la taurina, ¿qué produce el efecto?

Llegados al punto en el que el experto desvela que la taurina tiene más marketing que efecto real, Nicolás explica que lo que realmente da esa sensación de activación es la cafeína y el hecho de que cada lata de bebida energética de 500 ml "podía tener entre dos y tres cafés solos".

Teniendo en cuenta de que hay adolescentes que consumen hasta cuatro latas al día, el experto señala que estaríamos hablando de 12 cafés solos diarios, lo que sobrepasa "la sobredosis aguda de cafeína". "Significa que tienes mucha probabilidad de desarrollar patologías fuertes que tienen que ver con la imposibilidad de dormir, con irritación muy fuerte y alteraciones cardíacas. Es un auténtico disparate", comenta.

15 sobres de azúcar por lata

Otro ingrediente clave de las bebidas energéticas es el azúcar. Según el etiquetado, una lata de medio litro contiene 56 gramos de azúcar, lo que, explica el bioquímico, equivale a 15 sobres de azucarillo por cada una de las bebidas: "Todo el azúcar que tendrías que consumir en tres días".

Por ello, el bioquímico concluye que esta bebida, que actualmente consume el 80% de los adolescentes de la Unión Europea y el 20% de los niños entre 3 y 10 años, "debería prohibirse como en su día se prohibió el taba o el alcohol" a menores de 18 años.

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