El dueño de un bazar denuncia la competencia de Temu: "Venden más barato de lo que compramos al proveedor"

Un programa de Equipo de Investigación de 2024 mostró cómo Shein y Temu recurrían a comercios locales como puntos de recogida de pedidos, mientras pequeños negocios denunciaban el impacto de sus bajos precios en las ventas.

La expansión de plataformas como Shein y Temu ha cambiado la forma de recibir los pedidos online. Ante la falta de repartidores, ambas compañías han convertido numerosos comercios de barrio en puntos de recogida de paquetes, una realidad que Equipo de Investigación mostró en un programa de 2024.

Basta con recorrer algunas calles para comprobarlo. "Mira, este herbolario es uno. Allí hay otro cartel, es una inmobiliaria. En este bazar también dicen que reciben paquetes", iba señalando una redactora del programa mientras recorría distintos establecimientos que colaboraban con estas plataformas.

En uno de esos bazares, su propietario explicaba que apenas llevaba entre 15 y 20 días prestando este servicio y reconocía que el volumen de pedidos le había sorprendido desde el primer momento. "Yo pensaba que a lo mejor me trae un paquete, dos al día... Me equivoqué, es que todos los días tenemos una recepción de 20 paquetes y luego te entregan otros diez", relataba.

Sin embargo, ese ingreso extra no compensaba el efecto que, según denunciaba, estaban teniendo estas plataformas sobre su negocio. El comerciante aseguraba que sus ventas habían caído en los últimos años y atribuía buena parte de esa pérdida a la diferencia de precios.

Para ilustrarlo, mostraba uno de los productos de su tienda. "Esto (un cable), por ejemplo, nosotros lo vendemos a 4,95 euros. En Temu puede salir por 1 o 1,50 euros. Es muy jugoso. Temu vende muchas cosas más barato que nosotros lo compramos al proveedor", lamentaba.

El dueño del bazar también explicaba que, a diferencia de estas grandes plataformas, él no compra directamente al fabricante. "El proveedor mío es intermediario, no es fabricante directo. Ellos pagan también impuestos y a sus trabajadores", defendía, poniendo el foco en los costes que, a su juicio, dificultan que los pequeños comercios puedan competir con gigantes del comercio electrónico.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.

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