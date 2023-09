Una de las estafas en las que presuntamente trabajaban el supuesto grupo criminal del hacker Alcasec consistía en el 'smishing'. Mandaban de forma masiva mensajes SMS suplantando a los bancos de los usuarios y trataban de robarles sus datos a través de un link.

Uno de esos mensajes llegó a Elena Sobrado, asesora fiscal. A Equipo de Investigación cuenta que recibió un mensaje de lo que parecía su banco alertando de un "precargo" y para anular el pago le pedían que siguiera un enlace. El enlace dirigía a lo que parecía la aplicación del Banco Santander, la misma que ella tenía en su móvil, accedió, metió las claves y fue estafada.

Los estafadores le hicieron tres cargos, que en total sumaban casi 2.500 euros. Intentó denunciarlo a la Policía pero allí le confirmaron que seguramente no podría recuperarlo. Y así ha sido hasta el día de hoy, cuando no ha logrado recuperar ni un céntimo. "Mis proyectos se fueron a la mierda en dos horas. Ilusiones y son cuentas y son trabajo que has tirado a la basura porque a un niñato le apetecía jugar con mensajitos".