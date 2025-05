Los sorprendentes datos de la producción de salmón chileno: "Usamos casi 339 toneladas de antibiótico"

Equipo de Investigación habla con una veterinaria, quien alerta sobre la cantidad de antibióticos que lleva el salmón chileno: "Es más de 100 veces lo que se usa en Noruega, por lo que es un problema que no hemos podido solucionar", lamenta.

Controlar las enfermedades del salmón en cautividad es cada vez más difícil. Equipo de Investigación contacta con Lisbeth Van Der Meer, una veterinaria que ha realizado diversos estudios sobre el uso de antibióticos en las salmoneras de Chile, quien explica que la diferencia entre el uso de antibióticos en Europa y en Chile, es que estos últimos utilizan "casi 339 toneladas de antibiótico".

"Es más de 100 veces lo que se usa en Noruega, por lo que el problema que tenemos es que no hemos podido encontrar una solución para manejar las enfermedades, ya sea con vacunas o con otro tipo de tratamiento", señala la experta, quien subraya que "el antibiótico que se está usando en en Chile es en su mayoría Florfenicol". "Algún día ese antibiótico ya no va a funcionar", añade, al tiempo que advierte de que es traspasable la resistencia de los antibióticos de los salmones a las personas.

En este sentido, la mujer cuenta que ellos pelean "por la Ley de Transparencia", y por conocer "todos los datos de antibiótico, biomasa y mortalidad", pero no les quisieron dar esa información. "Por tanto, fuimos a la Corte Suprema, y al final se dijo que esa información tenían que saberla los consumidores. Uno no puede ser inconsciente de lo que lleva su plato si tú estás escogiendo un pedazo de un pez que tiene un grave daño sobre la Patagonia chilena. No estamos hablando de cualquier ecosistema", manifiesta.

