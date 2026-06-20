Adaptarse porque "si no estás con ellos, te mueres": invierte 75.000 euros para cumplir las recomendaciones de Booking

Era el caso de la Pensión Chiqui, en Peñíscola, un negocio abierto desde 1992. Su propietario, José Vizcarro, explicó a Equipo de Investigación en un programa de 2024 que cinco de las siete reservas que tenía en ese momento procedían de Booking.

La mayoría de las reservas de muchos alojamientos llegaban a través de Booking. La plataforma ofrecía una gran visibilidad a hoteles y pensiones, permitiendo que pequeños establecimientos recibieran clientes de distintos países.

Ese era el caso de la Pensión Chiqui, en Peñíscola, un negocio abierto desde 1992. Su propietario, José Vizcarro, explicó a Equipo de Investigación en un programa de 2024 que cinco de las siete reservas que tenía en ese momento procedían de Booking.

"De las siete reservas que tenemos, cinco son de Booking", señaló. El hostelero también aseguró que la plataforma ejercía una fuerte presión sobre los alojamientos, especialmente por la importancia de las valoraciones de los clientes. "Nos presionan muchísimo y las opiniones son muy importantes", afirmó.

Con el objetivo de cumplir las recomendaciones de Booking, Vizcarro invirtió 75.000 euros en reformar su establecimiento. Entre los principales cambios, sustituyó los baños compartidos por cuartos de baño privados en cada habitación. "Antes de Booking teníamos tres habitaciones por planta con un baño compartido, ahora tenemos baños en cada habitación", explicó.

Para el propietario, trabajar con la plataforma se había convertido en algo imprescindible para la supervivencia del negocio. "Si no estás con ellos, te mueres", aseguró mientras mostraba las mejoras realizadas en su pensión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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