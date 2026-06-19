La negativa de Netanyahu a frenar su ofensiva en Líbano enfada a Trump por poner en peligro el pacto de EEUU con Irán

Entre líneas Trump llamó a Israel para pedir que aceptase el alto el fuego con Hizbulá. Pese a su entrada en vigor, Netanyahu insiste en que su ejército mantendrá la operación al sur de Líbano.

El reciente 'Memorando de Entendimiento' entre Estados Unidos e Irán no ha resuelto el conflicto en Oriente Medio. La atención se centra en Líbano, donde un nuevo alto el fuego entre Israel y Hizbulá se ha declarado, pero rápidamente ha sido violado por ambas partes, provocando reacciones en Teherán y Washington. Irán ha suspendido las negociaciones para un acuerdo definitivo, y Trump ha expresado su descontento con Netanyahu. Israel ha realizado ataques aéreos, mientras acusa a Hizbulá de mantener su ofensiva. Las tensiones amenazan las negociaciones entre EEUU e Irán, mientras Trump y su vicepresidente instan a Israel a respetar el proceso de paz, aunque Netanyahu insiste en continuar las operaciones militares.

La firma del 'Memorando de Entendimiento' entre Estados Unidos e Irán no ha acabado por completo con el conflicto en Oriente Medio. Los ojos están puestos ahora en Líbano, donde desde las 15:00 horas se ha decretado un nuevo alto el fuego entre Israel y Hizbulá.

Ambas partes han confirmado la tregua, aunque a las pocas horas de su entrada en vigor se han acusado mutuamente de violarla, lo que ya ha provocado una reacción en Teherán y Washington. Los iraníes han cancelado la primera ronda de negociaciones para un acuerdo definitivo y Donald Trump ha mostrado su enfado con Benjamín Netanyahu.

Israel se ha saltado este alto el fuego con al menos 13 ataques aéreos que han provocado 47 muertos en las últimas 24 horas. Israel también ha acusado a Hizbulá de haber mantenido su ofensiva y ha asegurado que mantendrá sus operaciones en el sur de Líbano.

Israel seguirá en el sur de Líbano

"Durante la noche, Hizbulá atacó de nuevo a soldados de las FDI que operaban en el sur de Líbano", ha declarado este viernes el portavoz de las FDI, Effie Defrin.

Según el portavoz, estos ataques "constituyen violaciones del alto el fuego" y "demuestran que los objetivos de Hizbulá siguen siendo los mismos: permanecer en las fronteras de Israel y planificar y ejecutar ataques contra nuestra población civil".

Por ello, ha advertido que "seguiremos eliminando las amenazas inmediatas, respondiendo a las violaciones de Hizbulá" a pesar del alto el fuego. "Las FDI continúan operando en el sur de Líbano. No esperaremos a que el próximo ataque alcance nuestros hogares", ha añadido.

Nueva llamada de Trump

Esta situación pone en peligro las negociaciones entre EEUU e Irán para el acuerdo definitivo. Precisamente por esto, Irán ha paralizado las primeras reuniones previstas en Bürgenstock, Suiza, este fin de semana.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha expresado a su homólogo pakistaní, Muhammad Ishaq Dar, que EEUU es responsable de poner fin a la guerra "en todos los frentes, incluido Líbano", que está incluido en el 'Memorando de Entendimiento'".

Por su parte, Trump está muy molesto con Benjamín Netanyahu y esta podría provocar otra crisis entre EEUU e Israel. Según ha contado el presidente estadounidense en la 'NBC', él mismo llamó a Israel para pedir que aceptase el alto el fuego, aunque ha rechazado decir si habló con el primer ministro israelí.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el jueves que Israel tiene que "respetar" el proceso de paz iniciado con Irán, aunque tegna "derecho a defenderse". Sin embargo, Netanyahu ha insistido este viernes que "de forma inequívoca", el Ejército israelí continuará ocupando parte del sur de Líbano y enfrentándose a Hizbulá.

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