La petición que Miguel Bosé le hizo a Jordi Évole tras su entrevista: "Nos pidió que quitáramos tres momentos"

Durante aquel encuentro, Bosé defendió que tenía más conocimientos sobre ciencia que el periodista: "Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, pero mucho más que tú porque me he informado mucho más".

Tuvo que pasar un año desde el inicio de la pandemia para que Miguel Bosé aceptara conceder una entrevista a un medio español. Por su parte, Jordi Évole consiguió conversar con el artista en 2021, en la que hasta esa fecha había sido la última entrevista del cantante en un medio de comunicación convencional.

Durante aquel encuentro, en un programa de Equipo de Investigación de 2024, Bosé defendió que tenía más conocimientos sobre ciencia que el periodista. "Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, pero mucho más que tú porque me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente", afirmó entonces el cantante. Évole le preguntó cómo podía mostrarse tan convencido de tener la razón sobre ese asunto, a lo que Bosé respondió que, según su teoría, "había un plan urdido para que no se supiera".

Años después, Jordi Évole contó a Equipo de Investigación que Miguel Bosé les pidió eliminar hasta tres fragmentos de aquella entrevista. "Pasó una cosa que no me importa contarla y es que él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos", explicó el periodista. Según relató, uno de los pasajes que decidió mantener mostraba el instante en el que iba a conectar con un médico a través de un ordenador.

"Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices 'no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo'", recordó que le respondió. Para Évole, ese momento reflejaba una faceta más vulnerable del cantante, alejada de la seguridad absoluta que había mostrado durante la conversación, y consideró que esa pudo ser una de las razones por las que Bosé se molestó.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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