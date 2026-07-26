"Son como el caballo de Atila, por donde entran no dejan nada sano": un vecino, sobre los clanes de la Cañada Real

Un programa de Equipo de Investigación emitido en 2021 recogió la preocupación de varios vecinos por la aparición de un nuevo asentamiento a 26 kilómetros de la Cañada Real, donde aseguraban que se habían instalado varios clanes.

A tan solo 26 kilómetros de la Cañada Real, un programa de Equipo de Investigación emitido en 2021 localizó un nuevo asentamiento en una zona cercana a Morata de Tajuña y Chinchón, después de que varios vecinos del Sector 6 alertaran del desplazamiento de nuevos clanes hasta ese lugar. "Compran parcelas que son rústicas, en las que no se puede construir, pero ellos construyen y se enganchan a la luz, como siempre", se quejaba un informante anónimo.

El reportaje mostró que, en el asentamiento, no había chabolas visibles, sino casetas ligeras prefabricadas y fácilmente transportables. Equipo de Investigación habló con un vecino, propietario de una parcela en venta cerca de la zona, que expresó su preocupación por la situación.

"Esta gente suele comprar en negro, se dedica a lo que se dedica. La chatarra no da para construirse una casa ni para comprarse un Mercedes. Tienen unos niveles impresionantes de lujo y de despilfarro", contó el hombre.

El vecino también aseguró que entre los residentes existía preocupación por la evolución del asentamiento y por la posibilidad de que terminara reproduciendo la situación de la Cañada Real. "Evidentemente hay miedo, porque esta gente es como el caballo de Atila, donde entra, no dejan nada sano", afirmó.

El programa recogió además el testimonio de otros vecinos de la zona, que describieron cómo, según su versión, vivían los clanes instalados en el asentamiento. Uno de ellos denunciaba que incluso había habido "un muerto" por una cuestión de "drogas".

"Tienen las luces enchufadas ilegalmente, tienen vertederos, los perros sueltos, los niños dando vueltas con patinetes hasta de noche", relataron, antes de asegurar que "cada vez son más". "Con lo bien que vivíamos", lamentaban. "En una ocasión amenazaron de muerte a mi marido", comentaba una mujer. "Dijeron que les habíamos robado un perro".

* El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2021 de Equipo de Investigación.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el tesoro de la Cañada en atresplayer.com

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