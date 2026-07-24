"No entiendo que nos llamen sinvergüenzas": un guía turístico responde a las críticas de los vecinos de Barcelona

Equipo de Investigación analizó en 2024 la tensión entre vecinos y turistas en uno de los puntos más visitados de Barcelona: la Sagrada Familia. Un guía turístico respondió así a quienes criticaban la llegada masiva de visitantes a la ciudad.

En 2024, 'Equipo de Investigación' se desplazó hasta la zona de la Sagrada Familia, uno de los lugares más visitados de Barcelona, para analizar el impacto del turismo masivo en la ciudad. Cada día, cientos de visitantes se acercan al monumento, incluso algunos sin entrada, una situación que genera malestar entre parte de los vecinos, que denuncian la saturación de las calles y las dificultades que provoca la llegada constante de turistas.

Durante el reportaje, un guía turístico explica a 'Equipo de Investigación' que acompaña a un grupo de 19 personas que no han podido acceder al interior de la Sagrada Familia al no tener entrada. "No entiendo que nos digan sinvergüenzas porque traemos turistas. Estoy trabajando, no es normal", defendió el profesional, destacando el peso económico que tiene el turismo para la ciudad: "Luego no hay dinero para la Seguridad Social, no hay dinero para nada porque no hay turistas. Queremos lo bueno, pero no lo malo".

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2022 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Turismofobia en atresplayer.com.