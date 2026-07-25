Equipo de Investigación destapa por qué fracasó el proyecto del jeque que compró todo un pueblo para hacer un resort de lujo

El ambicioso proyecto del jeque Butti Bin Maktoum para transformar el pequeño pueblo de Peguera en un exclusivo resort de lujo acabó frustrado tras años de trabas urbanísticas y oposición vecinal, como mostró un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023.

El jeque Butti Bin Maktoum compró el pueblo de Peguera, una aldea situada a 130 kilómetros de Barcelona, y a 50 de Francia y Andorra, por 3 millones y medio de euros. Muy poca gente tenía acceso a él entonces. "A él lo vi un día. Estuvimos un día viendo la finca y no lo he visto más. Siempre venían sus abogados o representantes", contaba Josep Grauss, un agente inmobiliario a Equipo de Investigación.

"Vino a comprar halcones y se enamoró del terreno que vio, del paisaje, de lo bonito, verde y tranquilo que era esto", añadía el hombre que medió entre los antiguos propietarios y el jeque.

32 personas tuvieron que firmar o dar poderes y "estaban por todo el mundo". El jeque estaba ilusionado con la compra. "Preguntó si se podía rehabilitar el pueblo y le dijeron que era muy difícil porque las calles eran estrechas", explicaba.

El jeque quería convertir el enclave natural en un gran proyecto turístico con más de 40 chalés, un hotel con 40 habitaciones y un aparcamiento a la entrada. Todo un resort de lujo no apto para todos los bolsillos. Pero su sueño se vio truncado.

"Yo no estaba de acuerdo con lo que quería hacer el jeque. Ni yo ni nadie. Quería quitar la carretera para que la gente no pudiera entrar, que fuera todo privado. El ayuntamiento tampoco estaba de acuerdo", contaba Josep Urriola, vecino de la comarca de El Berguedà. Incluso se montó una plataforma que iba en contra. "Se hicieron manifestaciones", recordaba.

Al final, cambió el proyecto y Urbanismo lo aprobó, pero no con lo que él quería. Nueve años después de comprar el pueblo, la Generalitat solo dio el visto bueno a la rehabilitación de las 30 casas y la construcción de un hotel.

Equipo de Investigación consultó el Registro de la Propiedad y comprobó que el administrador único de la empresa propietaria del pueblo era el dueño del criadero de halcones donde el jeque adquirió sus animales. El programa de laSexta contactó con él. "Al jeque le gusta la naturaleza, la montaña y el ciclismo", apuntaba Harald Küspert, administrador de la empresa.

"El permiso está muy limitado en cuanto a los metros cuadrados que se pueden recuperar... y no se puede decir mucho más", explicaba. "Desde el inicio hasta dar el permiso, pasaban más de cuatro años. Un inversor que tiene una idea y disponibilidades, después de cuatro años y medio se cansa", comentaba acerca del motivo por el que no se llevó a cabo el proyecto.

"En este país las cosas tardan tanto tiempo para decidirse que buscan otras oportunidades. Lo han dejado por aburrimiento", añadían.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Se vende pueblo' en atresplayer.com

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