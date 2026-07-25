Hemeroteca de Equipo de Investigación
Así es la aldea gallega que compró por 300.000 euros el dueño de un bar de Londres: "Vamos a vivir aquí la mitad del año"
La historia de O Penso, una aldea deshabitada de Galicia vendida por 300.000 euros al propietario de un bar en Londres, centró un reportaje de Equipo de Investigación emitido en 2023.
Esta aldea deshabitada de Galicia, llamada O Penso, fue vendida hace unos años por 300.000 euros al propietario de un bar en Londres. Sus cinco casas y su aldea fueron convertidas en viviendas de alquiler vacacional, informaba Equipo de Investigación en este reportaje de 2023.
Su antigua propietaria contaba al programa de laSexta que no había podido vender todo. "Vendí lo que era mío. Yo soy propietaria de tres casas", afirmaba. En una de ellas pasó toda su infancia.
En el pueblo llegaron a vivir 30 personas. Tuvo 24 compradores interesados. Equipo de Investigación hablaba con su propietario actual, Marcial Raul Doporto. "Mi proyecto es que poco a poco vayan llegando personas que quieran trabajar y hacer su vida en O Penso", explicaba.
Tenía pensado arreglar las casas que adquirió, pero poco a poco, porque se había quedado sin dinero. "Tengo pensado vivir aquí la mitad del año", reconocía. No podía dejar desatendido su negocio en Londres y sus hijas también tenían su vida allí.
*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2023 de Equipo de Investigación.
*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Se vende pueblo' en atresplayer.com
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