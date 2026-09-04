Sustitutos sin formación en las playas de Málaga ante la huelga de socorristas: "Nunca he utilizado una moto de agua de socorrismo"

Mientras los socorristas de Málaga pasan a la protesta por sus condiciones precarias, la empresa concesionaria contrata sustitutos. Equipo de Investigación habla con uno de ellos, que reconoce no verse preparado para realizar un rescate completo.

Mientras Equipo de Investigación está en Málaga comprobando el malestar entre los socorristas por las condiciones precarias en las que realizan su trabajo, horas después pasan de la queja a la protesta.

Denuncian que "no hay un convenio para socorristas de playa en toda Andalucía ni a nivel nacional". Su salario, calculan, es de unos 5,60 euros a la hora.

También se quejan de que solo se les contrata por la temporada alta, que comprende entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y piden que se amplíe desde marzo a noviembre, porque "Málaga vende turismo y playa todo el año".

Mientras ellos están de huelga, explican, en la playa "la empresa está contratando esquiroles, personas que no están en la plantilla". Uno de estos socorristas contratados afirma que lo hace "por necesidad".

Sin embargo, reconoce que no le han enseñado a utilizar una tabla de rescate, ni que está preparado para realizar un rescate completo: "Nunca he utilizado una moto de agua de socorrismo".

Los socorristas responsabilizan al Ayuntamiento de Málaga de la situación. El alcalde, Francisco de la Torre, se niega a responder las preguntas de Equipo de Investigación.

Juan Antonio Amate, inspector de trabajo, explica que "el Ayuntamiento, como mínimo, debería garantizar una vigilancia de cómo se está prestando ese servicio aunque lo haya externalizado". "Si a nosotros nos pasa algo en una playa, lo que le vamos a exigir es responsabilidad a la Administración", afirma el experto, que considera que el consistorio no puede "limpiarse las manos" solo porque el servicio se haya externalizado.

Dos semanas después de la grabación de Equipo de Investigación, los socorristas recibieron una carta de despido por un supuesto incumplimiento de los servicios mínimos.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La cara oculta del verano' en atresplayer.