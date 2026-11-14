Prohibición de pesticidas en el campo: el aviso de los agricultores gallegos sobre el futuro de la patata

Productores locales advierten que vetar el antigerminante tradicional multiplica por siete los costes y reducirá la conservación del tubérculo: "Habrá épocas del año en las que no podamos comer patatas".

La restricción de determinados compuestos químicos en la agricultura europea tiene un impacto directo en la rentabilidad del campo y en la cesta de la compra. Así lo denuncian los productores de patata en Galicia, quienes alertan de que la retirada de un potente pesticida antigerminante amenaza con alterar el suministro y la calidad de uno de los alimentos más básicos de nuestra dieta.

Durante un reportaje de Equipo de Investigación sobre el uso de químicos en la alimentación, varios agricultores gallegos mostraron sobre el terreno las consecuencias prácticas de esta medida regulatoria, poniendo el foco en la conservación del producto tras la cosecha.

Para demostrar el efecto real de esta sustancia, Amador Díaz, gerente del sector en la zona, comparó visualmente dos muestras: una patata tratada con el antigerminante prohibido y otra sin él. La diferencia es determinante para la cadena de distribución: sin el tratamiento tradicional, el tubérculo pierde durabilidad y le salen brotes mucho antes, acelerando su deterioro comercial.

Aunque la industria ofrece opciones sustitutivas para frenar la germinación, los productores aseguran que el cambio dista mucho de ser sencillo o económico. Según explica Díaz, el manejo de los nuevos tratamientos es más complejo y su eficacia no siempre alcanza el 100%.

A la dificultad técnica se suma el sobrecoste económico que deben asumir los explotadores agrícolas, que se multiplica de forma notable:"La utilización del antigerminante puede repercutir un céntimo en tonelada, mientras que el nuevo producto son siete céntimos en tonelada", detalla el gerente.

Para los pequeños agricultores, esta combinación de menor conservación y mayores costes pone en jaque la viabilidad de sus explotaciones. El sector teme que el producto local pierda competitividad frente a importaciones o desaparezca de los lineales durante meses.

"Va a perder esa capacidad que tenía de aguantar en el mercado", advierten los productores gallegos, quienes lanzan una seria advertencia al consumidor: si el problema persiste, "habrá épocas del año en las que no podamos comer patatas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.