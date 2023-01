Joaquín Ferrándiz Ventura, más conocido como 'El asesino en serie de Castellón' asesinó a cinco mujeres, tras lo que esperó casi un año y medio para volver a matar. Sin embargo, esta vez la víctima sobrevivió y pudo contar su propio relato. "Salí de la discoteca Jardines, me dirigía a mi domicilio (…) y al llegar a la avenida Almazora apareció de entre dos coches un individuo que intentó taparme la boca", recordó.

Así, la joven contó ante el juez que empezó a "chillar pidiendo socorro". "En ese momento, intentó pegarme un puñetazo, aunque lo esquivé. Yo intenté echar a correr, pero tropecé con una furgoneta que había y caí al suelo, y esta persona aprovechó para sentarse sobre mí", declaró la víctima, a lo que añadió que entonces comenzaron a "forcejear" mientras ella seguía gritándole. "Le pedí por favor que no me matara, que no me hiciera nada", expresó.

El propio Ferrándiz habló en una carta escrita desde prisión de este suceso: "Primero me pegó las patadas y después caímos al suelo; el mordisco no sé precisar cuándo me lo dio, per la metí en el coche y después se calló". "Pensé que dejó de gritar voluntariamente, pero ella dice que perdió la consciencia. Es posible", señaló el asesino en serie.