"Que ahora me muera yo de hambre... asqueroso": el desesperado mensaje de una afectada por las inversiones con Paco 'el Bueno'

Una de las afectadas por las inversiones con Paco 'el Bueno' ha contado cómo comenzó a sospechar de todo. "Mira quería hablar contigo para ver cómo va la cuenta", le dijo por teléfono. Su respuesta, que tenía que coger "cita en la oficina". Ella, sin tiempo "para esperar".

Una de las afectadas por las inversiones con Paco 'el Bueno' ha hablado con Equipo de Investigación sobre el momento en que empieza a sospechar de todo. En sus palabras, afirma que necesitaba ver al gestor pero que tenía que esperar mucho para lograr una cita: "No tengo tiempo para esperar".

"En abril digo que tengo que llamarlo. Mira Paco, quería hablar contigo para ver cómo va la cuenta", expresa la afectada.

Y ahí él responde que tiene que coger "cita en la oficina": "La consigo, pero me dicen que tengo que esperar mucho y no tengo tiempo para esperar".

"Ahí digo, y no me llama, no me llama. Mandé un audio en el que le ponía verde. Es poco lo que dije para lo que pensaba", dice sobre un mensaje en el que decía lo siguiente: "Buenos días. Con lo que yo he trabajado en mi vida y que ahora me muera de hambre... Maldita sea que yo me muera y no vea mi dinero. Estoy desesperada porque tengo una familia y necesitan de mi ayuda... Asqueroso".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.