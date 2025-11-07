Ángel Martín, íntimo amigo de Paco 'el Bueno' que invirtió más de 200.000 euros: "Me invitó al bautizo de su hija"

Ángel Martín, uno de los amigos de mayor confianza de Francisco, ha afirmado que invirtió con él "todos sus ahorros". En sus palabras a Equipo de Investigación habla de lo cercana que fue su amistad.

Paco 'el Bueno' llegó a ganarse la confianza de muchos de los vecinos y vecinas de Vélez-Málaga. El gestor tuvo, entre sus clientes, a Ángel Martín, a uno de sus amigos más íntimos que llegó a invertir cerca de 200.000 euros.

"Puse todos mis ahorros. Fue la aportación que yo di de 105.000 euros, más los beneficios que él me dijo de 53.000 euros y los 32.000 euros de mi mujer y otros 15.000 de ganancia que le había generado. Correctamente, casi 200.000 euros", ha expresado.

Él, conductor de ambulancia, era uno de los mejores amigos de Paco: "Me invitó al bautizo de su hija. Eso no lo hace con cualquier cliente".

"Después yo contraje matrimonio. Fue una ceremonia muy reservada, muy exclusiva. Fue una de las personas, junto con su esposa, que acudió a nuestro evento matrimonial", ha afirmado en Equipo de Investigación.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.