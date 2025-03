La reacción de Antonio Anglés que sorprendió al taxista la noche del asesinato de las niñas de Alcàsser: "Le sentó mal"

"A él le sentó mal porque después de cortar la comunicación con central me preguntó por qué había llamado a la central", explica el taxista que llevó a Antonio Anglés la noche del asesinato de las niñas de Alcàsser.

El taxista que llevó a Antonio Anglés la noche del asesinato de las niñas de Alcàsser recordó los detalles en un programa de Equipo de Investigación de 2018. El hombre, que venía de Silla, se encontró con Antonio Anglés al entrar en la localidad de Catarroja: "Este señor me levantó la mano y subió al coche. Nada más subir me dice, apaga la luz y dé la vuelta rápidamente, que me tiene que llevar a Picassent".

"Cuando di la vuelta donde la iglesia, un poquito más hacia delante, apreté el aparato y dije a la central que me iba con un cliente a Picassent", recordó el taxista en el vídeo principal de esta noticia, donde destacó que a Anglés "le sentó mal" escuchar que había llamado a la central.

"Eso a él le sentó mal porque después de cortar la comunicación con central me preguntó por qué había llamado a la central", recuerda. él le explicó que era costumbre de noche llamar a la central al trabajar de noche.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.