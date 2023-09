El corredor de fincas Antonio Caba fue detenido este mismo año por su presunta relación con la desaparición y muerte de dos empresarios manchegos. Equipo de Investigación se desplazó hasta su pueblo, la localidad ciudadrealeña de Manzanares, de 18.000 habitantes, donde los vecinos se mostraron reticentes a hablar sobre Caba ante las cámaras del programa, tal y como puedes comprobar en el vídeo.

"Sí le conozco, pero no te puedo explicar...", se excusaba un primer vecino, mientras otro, que admitía asimismo conocerle bien, se negaba sin embargo a ser entrevistado: "Yo la verdad es que no quiero hablar del tema", apuntaba. Equipo de Investigación, no obstante, logró contactar con un amigo de Antonio Caba que reconocía conocerle "de toda la vida". Puedes escuchar su relato en el vídeo sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.