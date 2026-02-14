Así alertó sin querer la madre de 'El Patrón' a la Guardia Civil: "Cobramos cinco millones de euros al año de las pagas"

Sin saberlo, Conchi, 'La Latera' y madre de 'El Patrón', dio pistas a los agentes en este vídeo que grabó para redes sociales de cómo seguir el rastro del dinero de su clan, 'Los Piños'.

En este vídeo de un reportaje de Equipo de Investigación de 2022, la madre de 'El Patrón', uno de los cabecillas del clan de 'Los Piños' fue determinante para la investigación que la Guardia Civil estaba realizando contra el narcotráfico de la zona del Estrecho.

"Mira, buenas tardes, 'manchaputona'. Mira, aquí está 'La Latera'...", dice Conchi, 'La Latera', en el vídeo, donde da pistas a los agentes de cómo seguir el rastro del dinero de su clan: "Mira, yo cobro todos los años 5 millones de las pagas, por un lado. Cobro de la declaración de la renta 4.000 euros que me lo han ingresado en el banco. La paga de mi madre es mía. Mi hijo tiene dinero... y de 'cash'. Y lo de antes, de aquellos tiempos, guardado está. Yo sé dónde lo pongo, ¿vale?".

Y es que 'La Latera' hacía las funciones de 'banquera' del clan. "Es verdad que ella no suele hacer ostentación, pero días después de la 'Operación Chulengo' hizo unas declaraciones en un vídeo que circuló por las redes sociales donde ella misma decía que tiene bastante dinero y que está justificado mediante una serie de pagas de diferentes familiares", explicó en el reportaje un agente judicial, que destacó que la cuenta había llegado a tener "grandes cantidades de dinero, superiores a 80.000 euros".

