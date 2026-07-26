El mayor simpa grupal de España: un bautizo con 200 invitados y 4.000 euros solo en bebidas

Un programa de Equipo de Investigación de 2023 recogió el testimonio de la dueña de un restaurante gallego que sufrió el 'simpa' grupal más multitudinario denunciado en España, durante un bautizo con cerca de 200 invitados.

Equipo de Investigación recogía en 2023 el testimonio de la dueña de un restaurante gallego que sufrió el 'simpa' grupal más multitudinario denunciado en España, durante un bautizo con cerca de 200 invitados.

María Suárez relató ante las cámaras cómo cerca de 200 personas abandonaron el establecimiento sin abonar los 5.050 euros que quedaban pendientes tras la celebración de un bautizo.

"El padre del niño pagó un dinero de fianza, en total 3.500, y el resto se tenía que pagar el día del evento", explicó la hostelera. El menú, contratado para "unas 200 personas más o menos", incluía un primero "a base de embutidos" y una ensalada de "verdura, pepino, espárragos, huevo cocido, tomate"; un segundo de "merluza a la romana con patatas al vapor" y un tercero de "carne a la brasa con un chorizo criollo y sus patatas", además de tarta y bebidas.

Según recordó la propietaria del establecimiento, lo que más le llamó la atención fue la cantidad de alcohol solicitada para la celebración. "Había que poner una botella de whisky desde el principio de la comida en la mesa. Se acaba una y poner otra", relató. Solo la factura de las bebidas rondó los 4.000 euros.

Tras una noche de comida, bebida y baile, todos los invitados salieron al exterior con la excusa de presenciar unos fuegos artificiales. Fue entonces cuando, según el relato de la propietaria, se marcharon en sus vehículos sin pagar el importe restante de la celebración.

"No se pueden hacer fiestas a todo trapo y cargarle el mochuelo a los demás, que vivimos de trabajar", denunció la hostelera.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el país de los 'simpas' en atresplayer.com

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