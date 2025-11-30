¿A dónde van a parar los productos que devolvemos a Amazon? Un empresario lo cuenta

Jordi Ordóñez, consultor de comercio electrónico, explica un negocio que mueve millones de euros al año y que está poniendo al límite al sistema.

¿A dónde van a parar los productos que devolvemos a Amazon? Este negocio que mueve millones de euros al año llega a poner en jaque al sistema. Así los desgranaba Equipo de Investigación en un especial de 2022 cuando hablaba con Jordi Ordóñez, consultor de comercio electrónico, quien explicó el negocio de las devoluciones.

"Se destruyen o van a un mercado paralelo de venta de lotes de productos usados", contaba. Así lo permitía la ley desde hacía dos años, posibilitando "comprar productos de segunda mano adquiridos en España en el mercado español". Sin embargo, Amazon no lo vende directamente en el mercado, sino a través de distribuidores.

Toni Parra es un empresario catalán que entonces vendía productos de Amazon procedentes de devoluciones. Su almacén contaba con 38.000 metros cuadrados y en él se podían almacenar hasta 30.000 palés. La venta de las devoluciones del gigante del e-commerce le reporta 40.000 euros de beneficios anuales.

Parra explicaba su método ante las cámaras: no compra los productos directamente a Amazon, sino a un "chino, que puede vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon". Todos estos artículos los revende en sus tiendas de segunda mano.

"Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explicaba el empresario. Puede llegar a vender estos productos "a veces por la mitad de lo que cuestan en Amazon".

