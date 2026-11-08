Así fue la declaración de 'El Cuco' durante la reconstrucción del crimen de Marta del Castillo: "El cuerpo estaba en una manta gris"

Equipo de Investigación analizaba en 2022 las mentiras de Javier García Marín en su declaración sobre el asesinato de Marta del Castillo.

Han pasado casi 18 años y el cuerpo de Marta del Castillo, la menor que desapareción en Sevilla en 2009, sigue sin aparecer. Por su asesinato cumple condena Miguel Carcaño, aunque en su momento hubo más implicados en el caso.

Equipo de Investigación analizaba en 2022 las declaraciones que hizo el menor implicado, Javier García Marín, alias El Cuco, así como la reconstrucción de los hechos y descubría algunas mentiras.

El Cuco aseguró que fue al piso de Miguel Carcaño, en la calle León XII de Sevilla, la noche que Marta del Castillo desapareció. Al acceder al interior indicó que vio el cuerpo de Marta en una manta gris oscura. "Hago así, paso y entro. Me quedé pillado, mirando a ver qué estaba haciendo Miguel, y ya miré directamente a Francisco Javier", relató el joven, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

El Cuco implicó a Francisco Javier, hermano de Miguel Carcaño. Fue la primera vez que alguien le situó en el lugar de los hechos. "Samuel me dijo cógela, y yo dije vale", agregó el entonces menor de edad durante la reconstrucción, asegurando que "la enganchamos, nos levantamos y conforme yo iba saliendo Samuel venía detrás y Miguel apagó las luces".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.