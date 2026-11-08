Las prácticas de algunos restaurantes que no están permitidas por ley: cobrar el cubierto, el servicio de mesa, el agua...

Equipo de Investigación analizaba en 2023 las cartas de algunos locales de hostelería para comprobar que son muchos los que cobran por cosas que deberían ser gratis.

Desde incluir en la cuenta el agua del grifo hasta que un par de platos y bebidas cuesten 100 euros. Las clavadas en el mundo de la hostelería ya son historia del sector y sobre todo en verano, cuando suben las críticas de algunos usuarios que se ven afectados.

En un especial de 2023, Equipo de Investigación analizaba este tipo de prácticas y algunas de las mayores clavadas a clientes para poner sobre la mesa cuáles son las acciones que no se pueden hacer conforme a la ley vigente.

Así, algunos expertos recomendaban entonces prestar atención a lo que se lee en las cartas de bares y restaurante y en todos los elementos que aparecen escritos en ella. Porque, aparte de los platos, también puede haber otros servicios y productos que no está permitido cobrar, como es el caso del cubierto y el servicio de mesa.

Además, el equipo de este programa advertía de que tampoco es legal poner en el apartado del precio "según mercado" o negarse a servir agua del grifo gratis. De hecho, de esto último, se publicó una ley en julio de 2022 que obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua, no envasada, gratis.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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