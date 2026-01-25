Productos de Amazon vendidos a mitad de precio: así funcionan las empresas compradoras de devoluciones

Equipo de Investigación analizaba en 2022 el mercado de las devoluciones y hablaba con un empresario catalán que se dedicaba a comprar palés de productos de Amazon y a venderlos en sus tiendas de segunda mano.

El negocio de venta de devoluciones lleva en auge varios años. Equipo de Investigación analizaba el sector en 2022, su funcionamiento, y hablaba con algunos autónomos que se dedicaban a comercializar estos productos.

Así, Toni Parra, un empresario catalán que vende productos de Amazon procedentes de devoluciones, mostraba al programa su almacén, aunque no quería que se desvelara la localización por el número de robos que había sufrido hasta entonces. Tenemos 38.000 metros cuadrados y caben 30.000 palés", señalaba Parra, que indicaba que le podían llegar "entre 300 y 400 palés al mes" con un precio cada uno de "entre 500 y 1.000 euros".

En este sentido, el empresario subrayaba que "es más barato comprar un palé en el que no se sabe lo que hay dentro, que comprar uno de ferretería o textil, en el que todo funciona porque no es eléctrico". Sin embargo, él no compra los productos directamente a Amazon, tal y como reconoce, sino a un "chino, que puede vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon".

Toni Parra vendía los artículos en sus tiendas de segunda mano. La venta de devoluciones de la plataforma le reportaba 40.000 euros de beneficios anuales. "Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explicaba el empresario e indicaba que vendían los productos "a veces por la mitad de lo que cuesta en Amazon".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

