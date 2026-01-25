Un empresario que compra productos de Amazon devueltos y los vende en su tienda de segunda mano: "Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar"

¿Cómo funcionan las empresas compradoras de devoluciones? Equipo de Investigación respondía a esta pregunta en un programa emitido en 2022 en el que analizaba este mercado.

El sector de la venta de devoluciones se ha convertido desde algunos años en todo un negocio que mueve miles de millones y llega a poner al límite al sistema. En 2022, Equipo de Investigación analizaba este fenómeno y hablaba con algunos de los empresarios que se dedicaban a este tipo de negocio.

Jordi Ordóñez, consultor de comercio electrónico, hablaba con el programa entonces para explicar adónde van a parar los productos que se devuelven a Amazon. "Se destruyen o van a un mercado paralelo de venta de lotes de productos usados", contaba. Así lo permite la ley desde 2020, que posibilita "comprar productos de segunda mano adquiridos en España en el mercado español". Sin embargo, Amazon no lo vende directamente en el mercado, sino a través de distribuidores.

Toni Parra es un empresario catalán que entonces se dedicaba a vender productos de Amazon procedentes de devoluciones. Su almacén tenía 38.000 metros cuadrados y en él entraban hasta 30.000 palés, explicaba. La venta de las devoluciones del gigante del e-commerce le reportaba 40.000 euros de beneficios anuales.

Parra explicaba su método ante las cámaras: no compraba los productos directamente a Amazon, sino a un "chino, que puede vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon". Todos estos artículos los revendía en sus tiendas de segunda mano.

"Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explicaba el empresario. Puede llegar a vender estos productos "a veces por la mitad de lo que cuestan en Amazon".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

