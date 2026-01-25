Un piso en Las Vegas, la peor barriada de las Tres Mil, alcanza hasta los 7.500 euros al mes: "Nadie quiere venir"

En la barriada Martínez Montañés la compraventa de viviendas en el mercado negro está a la orden del día para establecer plantaciones de marihuana. Equipo de Investigación lo analizaba en 2024.

El barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas se convirtió en epicentro de todas las miradas en noviembre de 2024 por un multitudinario tiroteo. En el foco de la reyerta, producida por un vuelco de droga, los Naranjeros y los Caracoleños, estos últimos pertenecientes a una de las familias más temidas de la barriada del Polígono Sur. Aunque la conocida barriada esconde mucho más.

Equipo de Investigación entraba en la barriada Martínez Montañés, la zona más deteriorada y más degradada de todo lo que es Polígono Sur, un lugar que, comúnmente, se conoce como Las Vegas. "Aquí nadie quiere venir a vivir", contaba el comisionado del barrio.

Y lo han intentado. El hombre explicaba que han tratado de hacer "operaciones piloto" para la "gente joven" y "mujeres víctimas de violencia de género", pero al final nada: "Nadie quiere venir".

Por ello, el "80% de los pisos" se ha destinado a plantaciones de marihuana, algo que provoca la compraventa de los inmuebles y extorsiones para que quienes viven en ellos los abandonen. Y aunque esto es ilegal, se están comprando y vendiendo en el mercado negro por valores cercanos a los "7.500 euros". Los alquileres, en torno a los "40 ó 50 euros".

