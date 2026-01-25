"He llegado a comprar camiones al 7% de su valor": así funciona el negocio de los pallets de devoluciones

Una empresaria explicaba a Equipo de Investigación en 2022 cómo se desarrollan las subastas de pallets con productos que han sido devueltos.

El sector de la venta de devoluciones ha tenido años dorados en el mercado español y continúa. Equipo de Investigación analizaba en 2022 este fenómeno, su funcionamiento y cómo llegaba a poner al límite al sistema.

Solo en España empresas y autónomos pueden pujar por hasta 11 camiones de pallets de devoluciones al mismo tiempo. La mayor compradora de devoluciones aseguraba al programa entonces que el negocio ya no estaba siendo tan rentable como antes. "Empiezan por 100 euros las subastas", explicaba.

"He llegado a comprar camiones al 7% de su valor. Un camión que valía 100.000 lo compraba a 7.000 y lo he podido vender por 10.000", recordaba. Sin embargo, la experta reconocía que la gente ya estaba pujando más alto del precio al que ella podía vender.

