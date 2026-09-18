"Prepárame los dos kilos que dice María": la grabación que destapó que Luis Fernández y Roberto de la Rúa no eran policía y confidente, sino socios

Equipo de Investigación analiza con Álvaro Muñoz, periodista de 'El Norte de Castilla', cómo Asuntos Internos descubrió la relación criminal entre el inspector de narcóticos Luis Fernández y Roberto de la Rúa, para volver a poner cocaína incautada por la Policía en la calle.

Asuntos Internos no tenía pruebas de la trama criminal liderada por el entonces jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández, hasta que una de las vigilancias llamó su atención.

Los agentes observan cómo Roberto de la Rúa, el hombre con el que se reunía habitualmente en un barrio obrero de Valladolid, saca una garrafa blanca del coche oficial de Luis Fernández y la introduce en su vivienda.

La garrafa es similar a otra intervenida en una operación antidroga. Por sí sola, no demuestra nada, pero la vigilancia continúa.

Días después, los investigadores dan un paso más. Recogen una bolsa de basura que Roberto ha arrojado a un contenedor, la analizan y encuentran restos de cocaína. Todavía queda una pregunta: si la cocaína estaba saliendo de nuevo a la calle, ¿quién se encargaba de distribuirla?

Álvaro Muñoz, periodista de 'El Norte de Castilla', explica que Asuntos Internos "va un pasito más allá y sabiendo que todos los encuentros eran en los aledaños de la calle de Roberto, solicitan la colocación de un micrófono ambiente. Lo colocan debajo de un banco donde se sentaban Luis Fer y Roberto y es donde captan las mayores conversaciones con Roberto de la Rúa".

Las escuchas revelan que Luis Fernández y su confidente no hablan como un policía y su informador, sino como socios. "Prepárame los dos kilos que dice María...", dice el inspector de narcóticos en una de las grabaciones, a lo que Roberto le responde: "Pero, ¿para qué quiere tanta María?".

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