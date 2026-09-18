De héroe de la 'Operación Churruca' a investigado por Asuntos Internos: los movimientos de Luis Fernández que levantaron las sospechas

¿Por qué es importante? Tras descubrir que parte de los más de 50 kilos de cocaína incautados en la 'Operación Churruca' nunca fueron destruidos, Asuntos Internos inicia una investigación que terminó poniendo el foco en el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid: Luis Fernández.

Meses después de la 'Operación Churruca', una de las mayores contra el narcotráfico en la provincia de Valladolid, Asuntos Internos descubre algo imposible: parte de esa cocaína nunca fue destruida.

Observan los fardos, los cuentan y se fijan en un detalle: un logotipo especial, la Z5 y una araña. En la rueda de prensa donde se anuncia el éxito de la operación, aprecian que había más fardos de los que luego se reflejan en el atestado, precisamente firmado por el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández.

Pero ¿dónde estaban los paquetes que faltaban? Para encontrar la respuesta hay que retroceder tres meses. Asuntos Internos comienza a vigilar a Fernández y hay algo que llama la atención de los investigadores: el inspector frecuenta un barrio obrero alejado de su entorno habitual.

Un barrio obrero, un banco y siempre el mismo hombre

Equipo de Investigación se traslada hasta la zona y constata con algunos vecinos que, efectivamente, Fernández iba mucho por el barrio: "Un tío muy alto, delgado, con BMW", explica uno de ellos. En sus visitas, el inspector no va vestido de Policía y se reúne siempre con el mismo hombre. En menos de un mes, se citan hasta en ocho ocasiones.

La Policía descubre que Luis Fernández se relaciona con un hombre fichado, Roberto de la Rúa. "Sus antecedentes son muy escuetos, tiene un delito de amenazas, otro de lesiones y uno de robo con fuerza", explica Álvaro Muñoz, periodista de 'El Norte de Castilla'.

Justo debajo de la casa donde vive Roberto, los reporteros hablan con otra vecina, que confirma las reuniones entre de la Rúa y Fernández: "Se sentaban en el banco y se ponían a hablar", explica. Otras veces, apunta el periodista, los encuentros se producían dentro del coche oficial que utilizaba 'LuisFer'.

Desactivó el 'chivatazo' vecinal

Equipo de Investigación habla con más vecinos de Roberto, al que afirman que llaman "Caballo". También aseguran que solía sentarse un banco y "venían un montón de chavales", a los que según ellos vendía "cocaína, seguro".

Según apuntan Muñoz, cuando los vecinos alertaron de "actitudes sospechosas" de Roberto, el propio Luis Fernández "lo desactivó" y dijo a los compañeros policías: "No, este es confidente mío, no hay que investigar nada aquí".

Sin embargo, para Asuntos Internos eso no lo explicaba todo. Por primera vez, las sospechas apuntaban directamente al jefe de narcóticos de la Policía Nacional en Valladolid: Luis Fernández.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Operación Garbanzo Negro' en atresplayer.