Rusia afronta tres días de elecciones legislativas entre el control del Kremlin, la guerra y las dudas sobre la transparencia del proceso

El contexto Los comicios se celebrarán además en los territorios de Ucrania ocupados y anexionados ilegalmente por Rusia, entre ellos partes de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Rusia inicia tres días de votación para elegir a los 450 diputados de la Duma, en un contexto marcado por la invasión a Ucrania y un escenario político restrictivo para la oposición. El partido de Vladímir Putin, Rusia Unida, domina la Cámara Baja, mientras que las elecciones se desarrollan en medio de dificultades económicas y ataques ucranianos. La campaña electoral se caracteriza por la ausencia de debates tradicionales, y la preocupación por la transparencia del proceso es evidente, con el Kremlin alertando sobre posibles desinformaciones. Además, los comicios se celebran en territorios ucranianos ocupados, considerados ilegítimos por Ucrania.

Rusia abre este viernes tres días de votación para elegir a los 450 diputados de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento. Los comicios se celebran del 18 al 20 de septiembre y son los primeros legislativos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Sobre el papel, los ciudadanos rusos acuden a las urnas para elegir a sus representantes. Pero el contexto político en el que se celebran es muy distinto al de unas elecciones ordinarias: la oposición está fuertemente limitada y el partido de Vladímir Putin, Rusia Unida, parte con una posición dominante en la Duma.

Y en plena campaña electoral, algunas de las escenas que deja la televisión rusa llaman especialmente la atención, sobre todo en debates electorales. En algunos de ellos, la moderadora acaba prácticamente sola ante las cámaras porque los candidatos no acuden. Un panorama que contrasta con la imagen habitual de una campaña electoral basada en enfrentamientos entre distintas propuestas políticas.

Las elecciones llegan mientras continúa la guerra en Ucrania y en un momento en el que Rusia también afronta dificultades económicas y ataques ucranianos en su territorio. Putin ha presentado estos comicios como una muestra de unidad y de apoyo a los soldados rusos y a las políticas del Kremlin.

El sistema electoral combina 225 diputados elegidos en circunscripciones uninominales y otros 225 mediante listas de partidos. En este escenario, Rusia Unida mantiene el control de alrededor de dos tercios de la Duma, mientras que las principales formaciones que concurren, entre ellas el Partido Comunista y el LDPR, mantienen posiciones favorables a la guerra. La presencia de una oposición contraria a la invasión es muy limitada.

Inteligencia artificial y desinformación

Otro de los elementos que rodean estos comicios es la preocupación por las posibles denuncias sobre la transparencia del proceso. Ante las acusaciones que puedan surgir durante o después de la votación, el Kremlin ha puesto el foco en la inteligencia artificial y la desinformación. La narrativa oficial sostiene que Occidente podría utilizar contenidos generados o manipulados mediante IA para presentar como reales determinadas irregularidades electorales.

Es decir, antes incluso de que comiencen las votaciones ya existe una batalla paralela: la que se libra por la interpretación de las imágenes, los vídeos y las posibles denuncias que circulen en redes sociales.

Los comicios se celebrarán además en los territorios de Ucrania ocupados y anexionados ilegalmente por Rusia, entre ellos partes de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. La propia Comisión Electoral Central de Ucrania ha declarado ilegítima la organización de estas elecciones rusas en territorios ucranianos ocupados.

La Comisión Electoral Central rusa, por su parte, ha establecido procedimientos específicos de votación en esas zonas y en otras regiones afectadas por la guerra o situadas cerca de la frontera.

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