Una madame rival de María Henar denuncia amenazas de la 'narcomadame': "Te digo que no te metas en mi camino"

Equipo de Investigación sigue la pista del entramado de prostíbulos de María Henar, miembro de la trama de narcotráfico de Luis Fernández, y consigue hablar con una madame rival. Asegura que le daba cocaína a las prostitutas para que la vendieran a clientes.

En las grabaciones de las conversaciones entre Luis Fernández y Roberto de la Rúa, los agentes de Asuntos Internos consiguen un nuevo nombre: María. No saben quién es la mujer a la que, según los audios, van a entregar dos ladrillos de cocaína, hasta que una vigilancia les llama la atención: Luis Fernández entra en un coche distinto.

Cuando introducen la matrícula en la base de datos, descubren que el vehículo pertenece a una empresa de una mujer llamada María Henar.

La pista de esta mujer conduce a un pueblo a 15 kilómetros de Valladolid. Equipo de Investigación se traslada hasta allí para preguntar a los vecinos sobre ella. Uno de ellos asegura que era la peluquera de su mujer y que su negocio "le iba muy bien" a pesar de que en la peluquería había "poca gente". Aún así, afirma haberla visto con un BMW, mientras que su marido "conducía un Porsche muy viejo". "Si necesitabas drogas, ya sabías a quien preguntar, al hijo de María", añade.

Jenifer Santarén, periodista de 'El Norte de Castilla', explica que María Henar "regenta a varios pisos y clubes de alterne en Valladolid y tiene un largo historial delictivo relacionado con estos negocios ilícitos".

Los investigadores intentan averiguar qué papel desempeña María Henar dentro de la red de Luis Fernández. Según apunta la periodista, lo que encuentran es que "hay hombres que entran, salen, están en el interior de los inmuebles por unos 50 minutos y deducen que son prostíbulos". Algo que algunos vecinos confirman a Equipo de Investigación.

Las vigilancias llevan a los investigadores hasta otro de los pisos vinculados a María Henar. Allí, apunta Jenifer, "fundamentalmente trabajan mujeres que ejercen la prostitución y otras que ella designa como encargadas".

Una madame rival: "Es mala persona, una pesetera"

Mientras los reporteros intentan seguir la pista de María Henar, reciben un audio desde un número desconocido de alguien que quiere hablar. Se trata de Elisabeth Siverio, otra madame que regenta otro piso de citas cerca de los vinculados a María.

Asegura que Henar le llamó por teléfono para amenazarla: "Te digo que no te metas en mi camino". Tras esto, sostiene, "empezaron las cosas raras, ruedas pinchadas...". Elisabeth define a María Henar como "una persona mala, sin sentimiento y sin corazón" que ha utilizado a chicas trans "que han sufrido mucho, no aceptadas ni en sus países ni nada". "No respeta a nadie, no les respeta la intimidad, es una pesetera", sentencia.

También afirma que Henar daba cocaína a estas mujeres para que se las vendieran a los clientes: "¿No era narcomadame?", comenta Elisabeth, que también asegura que vio a Luis Fernández por la cámara de un piso suyo.

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