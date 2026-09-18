Así era el BMW de alta gama de Luis Fernández: 625 caballos, faro láser y sistema de escape para que el motor haga más ruido

Rubén Collado, responsable de un concesionario de BMW, muestra a Equipo de Investigación un coche similar al que compró Luis Fernández, valorado en más de 100.000 euros, y analiza los extras que pidió el exjefe de narcóticos de Valladolid.

El exjefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández, investigado por Asuntos Internos en una trama de tráfico de drogas, vive con su familia en un municipio residencial a cinco kilómetros de Valladolid.

Equipo de Investigación se traslada hasta allí para preguntar por él a algunos de sus vecinos. El propietario de una pizzería explica que se trata de un barrio donde "hay mucho dinero, gente con pasta".

Otros vecinos aseguran no conocer a Fernández, pero sí a un compañero al que había sorprendido mucho todo el caso, aunque les había dicho que "habían visto que el tren de vida era un poquito... que no correspondía".

De hecho, señalan que se hablaba de que la mujer de Fernández "venía aquí al Ayuntamiento cada vez con un coche, de alta gama". Cuando Asuntos internos le investiga, Luis Fernández compra dos coches, uno para él y otro para su mujer. Uno de ellos supera los 100.000 euros. Paga 35.600 de entrada.

Equipo de Investigación analiza este coche con Rubén Collado, responsable comercial de un concesionario de BMW, que muestra un modelo similar al comprado por el inspector: "Suelen comprarlo empresarios, gente que se dedica un poco a la televisión, a la farándula, futbolistas", explica.

También analiza los hasta 49 extras que añade Fernández a su coche. De todos ellos, el que más le llama la atención los sistemas de escape, que lo que hacen es que "el motor del vehículo tenga más sonido todavía".

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