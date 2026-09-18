La "dura" cárcel en la que permanece internado el exjefe antidroga de Valladolid: "Hay presos problemáticos, no es de pecata minuta"

Equipo de Investigación analiza con Joaquín Leyva, portavoz del sindicato de prisiones ACAIP, la situación en la que se encuentra Luis Fernández, exjefe de narcóticos de la Policía Nacional de Valladolid, tras su detención en la 'Operación Garbanzo Negro'.

Desde su detención, el exjefe de narcóticos de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández, permanece internado en la prisión de Topas, en Salamanca.

Una prisión que, tal y como afirman a Equipo de Investigación, es "dura": "Hay presos que son problemáticos, delitos de sangre, primer grado. No es una cárcel de pecata minuta, es una cárcel de primer nivel".

Joaquín Leyva, portavoz del sindicato de prisiones ACAIP, explica a Equipo de Investigación que en España existen distintas prisiones con módulos específicos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "para que estén separados del resto de la población reclusa".

En prisión, apunta, sus horarios son los mismos que los del resto de reclusos, así como las posibilidades de acceder a actividades. Sin embargo, indica, "las diferencias estriban básicamente en que hay actividades comunales en las que hay que tener mayores medidas de seguridad en caso de que tengan que coincidir", por lo que se suelen establecer diferentes horarios.

Los reporteros del programa reciben una información sobre cómo han transcurrido los primeros meses de Luis Fernández en prisión: "Tiene buen comportamiento, se relaciona con todos los reclusos, especialmente un policía que hay en su mismo módulo. No tiene ningún trabajo y pasa el día ocioso".

El que fue un policía de reputación intachable espera en prisión la celebración del juicio. Podrían condenarle a 30 años de cárcel.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Operación Garbanzo Negro' en atresplayer.