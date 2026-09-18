"Te van a ver por la calle y te van a hostiar": el violento incidente contra Equipo de Investigación en la casa de María Henar

Equipo de Investigación sigue el rastro de María Henar, una de las piezas clave de la red de tráfico de drogas de la 'Operación Garbanzo Negro', hasta su casa. Allí, el intento por localizarla termina de forma abrupta.

Luis Fernández, el que fue un policía de reputación intachable, espera en prisión la celebración del juicio por, presuntamente, liderar una red de narcotráfico. Podrían condenarle a 30 años de cárcel.

Mientras tanto, una de las piezas clave de la organización continúa desaparecida. Se trata de María Henar, la 'narcomadame' a la que se imputan delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal y que no ha dado señales de vida desde que fue desarticulada la red.

Equipo de Investigación sigue su rastro hasta la vivienda que comparte con su exmarido. Su coche está aparcado frente a la casa.

Allí los reporteros tienen un violento encontronazo con un hombre que se abalanza con ellos y les amenaza: "Como te pille por ahí vas a flipar", asegura este individuo, que añade que "te van a ver por calle y te van a hostiar".

Aunque el intento del programa por localizar a Henar termina de forma abrupta, los reporteros envían un mensaje a su móvil. Está apagado, pero ella responde cuando lo recibe. Al decirle que quieren hablar con ella, asegura que se están confundiendo, que se llama María del Carmen y, desde entonces, no vuelve a responder.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Operación Garbanzo Negro' en atresplayer.