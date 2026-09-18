Policía condecorado y profesor de Derecho Penal: la intachable imagen pública de Luis Fernández antes de la investigación de Asuntos Internos

Equipo de Investigación visita Cuéllar, el pueblo natal del exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández, y repasa su trayectoria en el cuerpo, intachable hasta la 'Operación Garbanzo Negro'.

Los fines de semana, el jefe de Antidroga de Valladolid, Luis Fernández, regresaba a Cuéllar, el pueblo donde nació. El inspector forma parte de una familia muy conocida en la localidad.

Equipo de Investigación se traslada has allí y pregunta a algunos vecinos sobre él. Muchos le conocen desde pequeño y aseguran que "ha sido un chico maravilloso, y el padre más todavía". También comparten el detalle de que su mujer "llevaba bolsos bien caros".

En Cuéllar, Luis Fernández es el hijo del médico, una persona apreciada por quienes le conocen. Pero esa buena reputación no se limitaba a su pueblo. Para sus compañeros también existía "esa sensación de que Luis Fer trabajaba muchas horas, de policía modelo", apunta Álvaro Muñoz, periodista de 'El Norte de Castilla'.

Fernández empezó su carrera como policía en Extranjería en Fuerteventura, son sus primeros pasos como policía nacional. Luego se traslada a la península. Empieza en Madrid, en Carabanchel, y sigue por Segovia y Ávila hasta que en 2015 se pone al frente del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid.

"Tenía muchas condecoraciones, tres medallas cruces blancas por su labor contra el narcotráfico en Valladolid", explica Muñoz, que destaca cómo en 2022, el Ayuntamiento de Valladolid, con Óscar Puente como alcalde, le nombra Guardia de Honor.

El condecorado inspector también era profesor. Impartía Derecho Penal desde 2015 en una academia de Valladolid. Equipo de Investigación habla con uno de los alumnos, que explica que no llegó a ser su profesor, pero afirma que ha sido "una decepción grande para todas las personas que intentamos ser policías".

Mientras su imagen pública seguía intacta, Asuntos Internos llevaba ya tres meses investigándole.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Operación Garbanzo Negro' en atresplayer.