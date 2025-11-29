El precio oculto de Temu y Shein: joven admite haber gastado más de cinco cifras en plataformas online

Equipo de Investigación visita 'Desconect@', un centro especializado en el tratamiento de compradores compulsivos. Allí confirman una cifra alarmante: en los últimos cuatro años los casos de jóvenes con adicción tecnológica se han disparado un 325%.

El nuevo modelo de marketing agresivo de plataformas como Temu o Shein está generando comportamientos adictivos entre los compradores, especialmente entre los más jóvenes. El programa Equipo de Investigación visita un centro especializado en el tratamiento de adolescentes con conductas compulsivas de compra. En este lugar, el número de menores que acude por adicción a las tecnologías ha aumentado un 325% en los últimos cuatro años.

"Sentís la impulsividad de seguir comprando, porque no termina de saciarte adquirir diez cosas: cuanto más, mejor", relata uno de los jóvenes en tratamiento. Otra paciente señala el rol de las ofertas temporales: "Tienen un temporizador. La oferta dura una hora. Entonces dices: ‘O lo hago ahora o no lo hago’. El temporizador para mí es lo peor".

Esta dinámica de consumo inmediato y constante tiene consecuencias directas en la economía personal: "Yo me he gastado más de cinco cifras en total", reconoce uno de los adolescentes.

