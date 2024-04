Las ciber estafas bancarias son el segundo delito más denunciado en España, el que más ha crecido en la última década. Pese a ello, Albero Aza, portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) descarta una brecha tecnológica en las entidades bancarias.

"Ante este tipo de ataques, las medidas de prevención tecnológicas no son eficaces, porque realmente los delincuentes lo que están persiguiendo ahí no es tanto una brecha de seguridad tecnológica, sino una brecha psicológica, porque al final lo que se persigue es el error, el error humano inducido a través de este engaño. Por lo tanto, lo que está realmente fallando es justamente eso, es el error humano en este tipo de ataques", explica.

"Estos datos no salen de las entidades bancarias los datos salen de los usuarios que los ceden de una forma pues a veces yo no diría irresponsable, pero seguramente sin el conocimiento de qué es lo que hay detrás. No se puede de alguna forma generalizar por lo tanto, lo que lo que procede es que las entidades, cada una según cada caso particular, procedan de la forma que consideren más adecuada", añade el portavoz del CECA.