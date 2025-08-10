"Vamos a morir todos": cómo el Capital Fest se convirtió en el peor día de muchos asistentes ante la falta de agua y sombra

"Soy sanitaria y empecé a ver que aquello no iba a salir bien", afirma Esther, una joven que acudió al Capital Fest en el que la Cruz Roja tuvo que intervenir más de 70 veces por la falta de sombra y agua.

Equipo de Investigación analiza en este reportaje de 2023 lo que pasó en el Capital Fest, congregó a 13.000 personas en Talavera de la Reina. El festival estuvo marcado por la ola de calor. Aunque la organización había tranquilizado al público a través de las redes sociales asegurando que habría agua gratuita para beber y refrescarse, la situación dentro del recinto fue bien distinta.

Cuando los asistentes recogían sus pulseras, la temperatura superaba ya los 35 grados. Una de las asistentes, Esther, recordó en este vídeo cómo se convirtió en "el peor día de festival" que ha vivido. La sanitaria afirmó que había "un trocito de carpa que era la única sombra que había y hacía mucho, mucho calor". "En Talavera de la Reina a 45 grados pues e. a un solar", destacó la joven, que recordó cómo la Cruz Roja no daba abasto: "Ibas al baño y había alguien tirado en el suelo, ibas a la barra y había alguien tirado en suelo, hubo muchísimos golpes de calor".

"Desde el primer momento vimos que aquello no iba a salir bien", advirtió Esther. Además, en un momento dado "se acabó el agua de las fuentes" y "en los baños la poca agua que quedó hasta que se acabó también salía marrón". Preguntada por la actuación de los organizadores del evento ante la crítica situación de los asistentes, la joven afirmó que "ni se les veía, ni se les esperaba".

Las críticas aumentaron en las redes sociales, donde la gente se quejó de las "colas infinitas para conseguir una botella de agua", los "40 grados sin una sombra" y "el agua de los baños cortada". "Vamos a morir todos", aseguró uno de los mensajes.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

