Clanes se expanden desde la Cañada Real y desatan el temor vecinal: "Donde entran, no dejan nada sano"

Vecinos alertan del traslado de clanes desde la Cañada Real a nuevas zonas y del aumento del lujo y el despilfarro ligado a actividades ilegales.

Un vecino propietario de una parcela próxima al nuevo asentamiento vinculado a la Cañada Real alertaba ya en 2021 del perfil y el nivel de vida de los clanes desplazados a la zona. "Suelen comprar en negro y, por lo que se dedican… la chatarra no da para construirse una casa ni para comprarse un Mercedes. Tienen unos niveles impresionantes de lujo y despilfarro", relataba a Equipo de Investigación.

A unos 26 kilómetros de la Cañada Real, residentes del Sector 6 explicaban cómo varios clanes se habían trasladado a áreas cercanas a Morata de Tajuña y Chinchón, generando inquietud entre la población.

El temor a que el fenómeno se replique es palpable. "Hay miedo, claro. Esta gente es como el caballo de Atila: donde entran, no dejan nada sano", advertía el vecino.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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