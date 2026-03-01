El 'oro blanco' que nadie quiere: cómo la lana española ha pasado de ser riqueza a un residuo

Equipo de Investigación analizaba hace unos días el sector de la venta y exportación de lana, que en los últimos años ha sufrido una estrepitosa caída y y analizaba cómo millones de kilos sin salida conviven con el auge de prendas sintéticas vendidas como "lana merina".

El sector de la venta y exportación de lana está de capa caída. España produce cada año millones de kilos de lana que hoy en día no encuentran comprador. Mientras los ganaderos acumulan sacas sin salida, el mercado se llena de prendas sintéticas vendidas como "lana merina". 'Equipo de Investigación' conectaba hace unos días ambos fenómenos y mostraba cómo la sustitución silenciosa de la lana por plástico ha dejado al antiguo 'oro blanco' sin valor...y a quién beneficia este cambio.

Durante siglos, la lana fue uno de los motores económicos de España. Hoy, toneladas se almacenan sin destino o acaban deteriorándose en explotaciones ganaderas. Los reporteros de 'Equipo de Investigación' recorren distintas comunidades para mostrar el impacto económico de este desplome: ganaderos que no cubren costes, empresas transformadoras al límite y una industria textil que ha sustituido progresivamente la fibra natural por materiales sintéticos derivados del petróleo.

El programa presentado por Glòria Serra muestra el auge de la venta online de prendas supuestamente elaboradas con lana merina que, tras su compra, resultan ser poliéster. Una práctica que no solo genera desconfianza en el consumidor, sino que agrava la crisis del sector primario.

Desde la investigación en centros científicos hasta las nuevas iniciativas que intentan dar salida a la lana como material sostenible, 'Equipo de Investigación' plantea una pregunta central: ¿cómo ha pasado el "oro blanco" de ser riqueza a convertirse en residuo?

