La estrepitosa caída del precio de la lana merina española: de 2,10 euros a 15 céntimos en los últimos años

Juan Antonio Cuesta, uno de los pocos empresarios laneros que quedan en España, explica a Equipo de Investigación la gran cantidad de lana que tienen acumulada porque no se vende: "Tendremos unas 570 toneladas"

La lana se acumula en España. El sector está viviendo una de sus peores crisis, con la caída total de la venta y exportación y, por ende, del precio. Solo este último año, en España se han generado más de 20.000 toneladas de lana. Las comunidades que más producen son Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, pero la lana ya no se compra ni en grandes cantidades ni por gran valor.

Equipo de Investigación se desplazaba hace unos días hasta Macotera (Salamanca), donde sobrevive uno de los pocos laneros que quedan en el país que sí utilizan esa lana. La empresa pasó de abuelo a padre y ahora está en manos de Juan Antonio Cuesta que explica al programa que en su empresa se trabaja con todas las calidades de lana española, aunque su especialidad sea la merina.

La acumulación de lana en sus instalaciones reconoce que es "más de la debida". "Tendremos unas 570 toneladas, que en circunstancias normales tendría que haber 30, 40", reonoce. Y no solo eso, sino que el valor al que la compra ha bajado considerablemente en los últimos años: "La más cara es la lana merina, que es la de mejor calidad. Estuvo antes de la pandemia, en el 2019, a 2,10 euros. Hoy vale entre 15 y 20 céntimos. Y hay lanas que no se recogen porque son inviables".

Algo que también repercute en el precio de venta, como reconoce el propio Juan Antonio Cuesta: "Se nos pone sin beneficios con los gastos en 65, 70 céntimos. Lo estamos vendiendo entre 80-85 céntimos si hay pedidos". No obstante, también desvela que no siempre hay beneficios en su venta: "Es casos, es casos. Y hemos vendido a pérdidas como todos".

Parte de ese drástico descenso en el valor de la lana española viene de que China ha dejado de comprarla: "El mayor comprador de lanas españolas era China, que absorbía un 80% o 85% de la lana española. Algo estamos haciendo con India, pero de lanas de baja calidad y absorbe un 15%-20%. El problema que China tenemos cerrada la frontera y no hay modo de encajar la mercancía".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de este mes de febrero de laSexta.

