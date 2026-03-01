"Multa que se pague, multa que facturo": la filosofía de una empresa que vende radares a ayuntamientos

Existen compañías que ofrecen sus servicios a localidades pequeñas para la gestión de las infracciones de tráfico. Equipo de Investigación analizaba este sector en un especial de 2023.

El sector de radares y multas esconden granes curiosidades desconocidas para la gente de a pie. Dentro del mundillo del cobro y gestión de multas de tráfico son algunas las empresas privadas que se encargan de estas tareas, sobre todo para ayuntamientos pequeños. En un programa de Equipo de Investigación de 2023 se desgrana cómo operan estas compañías.

El programa sigue el rastro a la compañía que tiene contratada la gestión de las multas en pequeñas localidades como Cazalegas (Toledo) o Batres (Madrid). Más de medio centenar de consistorios en toda España le han adjudicado la gestión del tráfico y la empresa acuerda un precio por sus servicios en función de las multas que tramita.

Sin embargo, no es la única compañía de este tipo que actúa en España. Existen más negocios que ofrecen campañas de control de velocidad sin inversiones y sin riesgo para los ayuntamientos, así como diferentes sistemas de radares.

Un concejal de un municipio de 500 habitantes se interesa por sus servicios: en esa llamada, desde la empresa le aseguran que, como el pueblo no tiene policía local, ellos ponen un radar y las notificaciones "las firmaría el alcalde o la alcaldesa".

Además, confirman que es el Ayuntamiento quien decide a partir de qué velocidad multar y explican así cómo funciona el negocio: "Yo pongo el radar y yo gestiono las sanciones y me llevo un tanto por ciento de lo que se cobre, por lo tanto vosotros no tendríais que abonar nada". "Sería: multa que se pague, multa que yo facturo", resume la empresa, que señala que en otros ayuntamientos van al 50%. "Vas a tener X multas todos los días", prometen.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.