"Han buscado alternativas": un experto explica las razones por las que China ha dejado de comprar lana española

Equipo de Investigación analizaba hace unos días la caída de la vente de lana en España e incidía en el cierre del mercado por parte de China, que dio carpetazo al negocio de lana española después de un brote de viruela ovina.

España produce cada año millones de kilos de lana que hoy en día no encuentran comprador. Mientras los ganaderos acumulan sacas sin salida, el mercado se llena de prendas sintéticas, algo que está haciendo especial mella en el sector, en horas bajas. Aunque aún hay algunos profesionales que sobreviven al envite, algo que Equipo de Investigación llevaba hace unos días a una especial en el que analizaba el sector.

Es el caso de Juan Antonio Cuesta. Con su empresa en Macotera (Salamanca) es uno de los pocos laneros que sobrevive en el mercado. El hombre explica que parte del descenso de la lana española viene provocado porque China ha dejado de comprarla.

"El mayor comprador de lanas españolas era China, que absorbía un 80% o 85% de la lana española. Algo estamos haciendo con India, pero de lanas de baja calidad y absorbe un 15%-20%. El problema es que China tiene cerrada la frontera y no hay modo de encajar la mercancía. La cerró hace tres años debido a un brote de viruela ovina muy focalizada en Ciudad Real, pero cerraron todas las exportaciones de lana y pieles", desgrana.

Desde septiembre de 2023 la zona está restituida, pero Pekín no ha proseguido con sus compras de lana. Alberto Lobo, experto en comercio internacional, destaca la importancia que tenían estas exportaciones. "Aproximadamente dos tercios de las exportaciones españolas de lana merina fueron a China en el año 2022. O sea que es un mercado fundamental", explica.

No obstante, también da las razones por las que China no ha retomado las importaciones de lana española. "Una vez que se bloquean, una vez que se paralizan, esos compradores tienden a buscar alternativas y una vez que han encontrado esas alternativas tienden a consolidarse, especialmente en un mercado tan tradicional como ese de la lana merina".

Esas alternativas pasan ahora por otros países, como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los tres juntos, como detalla Lobo, "representan el 80% de las importaciones chinas en volumen y más del 90% en valor".

