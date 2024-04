Con el caso de la desaparición de Antonio Ruiz archivado, dos mujeres urden un plan: compran una tarjeta prepago y tienden una trampa a la pareja del desaparecido, a la que quieren arrancar una confesión haciéndose pasar por su hermana.

"Soy tu hermana. Necesito que me mandes dinero o, si no, hablo", dicen las dos mujeres en un mensaje, a lo que añaden: "¿Quieres que diga lo que pasó y que se entere la gente y nos pillen?". "No quiero que pase eso hermana, lo que quiero es que me digas cuánto necesitas. Pero que nadie se entere. Te llamo con un número de teléfono que no esté pinchado", responde entonces la pareja de Antonio Ruiz. Así, la mujer le pide a la que cree que es su hermana que se quede "calladita" y que diga que Antonio "se ha ido con la rumana", reconociendo que esa es la versión que ella está dando.

Sin embargo, la trampa que le ponen a la pareja del desaparecido no está incluida en el sumario, ya que se consigue a través de un engaño y no se considera una prueba. Con el caso sobreseído, la novia de Antonio Ruiz es una mujer libre y sin cargos, aunque los rumores continúan en Baza y Huértor Tájar. Mientras, Antonio lleva casi una década desaparecido.